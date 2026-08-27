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Video | Morena le jaló las orejas al Verde: "Alito"

Respondió al rechazo del PVEM y afirmó que su busca sumar a todos los partidos que compitan separados de Morena en SLP

Por Pulso Online

Agosto 27, 2026 11:07 a.m.
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Video | Morena le jaló las orejas al Verde: Alito
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      El dirigente nacional del PRIAlejandro Moreno Cárdenas, respondió al rechazo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una posible alianza electoral en San Luis Potosí y acusó que la reacción de ese partido se produjo por presiones de Morena.

      "Pareciera que no quieren porque les jalan las orejas desde Morena, pero ese no es tema mío", declaró la mañana de este jueves. El priista no presentó pruebas que respaldaran ese señalamiento.

      Moreno Cárdenas aclaró que su planteamiento no estuvo dirigido exclusivamente al PVEM, sino a todos los partidos políticos, agrupaciones y sectores sociales dispuestos a construir una coalición contra Morena para las elecciones de 2027.

      "Si el Verde sale a decir que no, ese es el tema, porque yo no se lo dije al Verde", sostuvo.

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      El dirigente explicó que la intención del PRI es ampliar la coalición integrada por PAN, PRI y PRD en los comicios de 2024, mediante la incorporación de partidos locales o nacionales que no establezcan acuerdos con Morena.

      "Mientras más partidos políticos nos podamos sumar, más grande podemos impulsar una alianza también con las y los ciudadanos y la sociedad", afirmó.

      Las declaraciones ocurren después de que, durante una visita a San Luis Potosí, Moreno Cárdenas abrió la posibilidad de buscar un entendimiento con el Partido Verde. En esa ocasión reconoció que no existían negociaciones formales, pero señaló que el PRI mantenía comunicación con las distintas fuerzas políticas.

      La dirigencia nacional del PVEM respondió mediante un comunicado que no tiene interés en formar alianzas con partidos distintos a los que respaldan el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación". También refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que el diálogo con otras fuerzas no modifica sus compromisos políticos.

      El escenario electoral potosino comenzó a reconfigurarse después de que la dirigente estatal de MorenaRita Ozalia Rodríguez Velázquez, anunció que ese partido no contenderá en coalición con el Verde por la gubernatura, las diputaciones locales ni los ayuntamientos en 2027. Morena mantiene abierta la posibilidad de establecer acuerdos con el PT y Nueva Alianza.

      Ante esa separación, Moreno consideró que existe espacio para integrar un bloque electoral más amplio con las fuerzas que competirán fuera de Morena.

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      El presidente nacional del PRI agregó que las dirigencias partidistas en San Luis Potosí ya mantienen acercamientos, aunque no precisó cuáles participan ni qué acuerdos se han alcanzado.

      "Las dirigencias locales están dialogando, empiezan a tener más aproximaciones y empezamos a construir para impulsar la coalición", concluyó.

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