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Canelo Álvarez llega a Arabia Saudita para evento de boxeo

Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
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Canelo Álvarez llega a Arabia Saudita para evento de boxeo
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      Saúl "Canelo" Álvarez llegó a Riad, Arabia Saudita, acompañado por su equipo de trabajo, liderado por su entrenador Eddy Reynoso. El boxeador mexicano es una de las atracciones principales del evento ''México vs. El Mundo'', programado para el 31 de octubre, el cual ha generado gran interés entre los aficionados al boxeo.

      Durante su llegada, Canelo fue recibido con entusiasmo por parte de sus compatriotas que residen en Arabia Saudita. A pesar de la distancia que lo separa de Guadalajara, el pugilista experimentó el apoyo de sus seguidores, quienes se reunieron para darle la bienvenida en el hotel, donde se escucharon aplausos, vítores y se exhibieron banderas mexicanas. Álvarez, quien realizó parte de su preparación en España para adaptarse mejor al cambio de horario y a las condiciones del lugar, interactuó con el público, posando para fotografías y agradeciendo las muestras de cariño.

      La recepción a Canelo también incluyó una presentación de danza folclórica mexicana, que, junto con música tradicional, contribuyó a crear un ambiente festivo que capturó la atención en las redes sociales. Antes de dirigirse a los medios de comunicación locales, el boxeador manifestó su agradecimiento por el caluroso recibimiento.

      Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli, en un combate que marca su retorno al ring tras una derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Este enfrentamiento será crucial para Álvarez, quien aspira a recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y reafirmar su posición como uno de los principales exponentes del boxeo a nivel mundial. La expectativa en torno a la pelea continúa en aumento, mientras el campeón se enfoca en su preparación para este importante compromiso.

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