logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

‘Canelo’ y Crawford superan la báscula

Los boxeadores competirán por el campeonato absoluto de las 168 libras

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
‘Canelo’ y Crawford superan la báscula

México.- Sin problemas, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford superaron la báscula y cumplieron con el pesaje previo a su combate estelar el próximo 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Citados temprano en el hotel Fontainebleau, donde hicieron su gran llegada hace unos días y ofrecieron sus primeras conferencias de prensa, el campeón indiscutido del peso supermediano y el actual campeón de peso superwelter de la AMB pesaron cumplieron con el peso establecido y de hecho, ambos pesaron 167.5 libras.

Primero se subió a la báscula Álvarez Barragán, quien lució ropa interior AMIRI, la nueva marca que lo anunció como embajador global este año y que se bajó entre aplausos de su equipo por cumplir, una vez más, con el peso establecido para el combate.

Después fue el turno de ‘Bud’ Crawford, que marcó el mismo número que el Canelo. Cabe recordar, que el estadounidense tuvo que subir dos categorías de peso para esta pelea, donde buscará convertirse en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el medallista olímpico en París 2024, Marco Verde, también cumplió con su pesaje previo a lo que será su tercera pelea profesional, tras marcar 158 libras en su combate pactado en 162 contra el estadounidense Sona Akale, que también quedó por debajo de la báscula con 159.5 libras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul, el mejor equipo
Cruz Azul, el mejor equipo

Cruz Azul, el mejor equipo

SLP

El Universal

La Máquina supera al América e Inter Miami en el ranking de Concacaf

Los Celestiales visitan al Calor
Los Celestiales visitan al Calor

Los Celestiales visitan al Calor

SLP

Romario Ventura

Santos del Potosí enfrentan una serie clave de la temporada en Cancún

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana
ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

SLP

Romario Ventura

Los Cachorros se imponen a Rays
Los Cachorros se imponen a Rays

Los Cachorros se imponen a Rays

SLP

AP