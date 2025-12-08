Canel’s-Java confirma Vuelta a Costa Rica

Retomando la tradicional cita de fin de año en el calendario del ciclismo internacional, el equipo Canel´s-Java, dirigido por el entrenador Juan José Monsiváis, ha confirmado su participación en la edición número 59 de la Vuelta a Costa Rica, que se llevará a cabo del 12 al 21 de diciembre, recorriendo diez municipios bajo la organización de la Federación Costarricense de Ciclismo.

La competencia reunirá a siete equipos locales y ocho escuadras extranjeras, entre ellas el conjunto mexicano Canel´s-Java, que buscará protagonizar y pelear por el título con una plantilla de siete corredores.

Para esta edición, Canel´s-Java presentará una alineación con amplia experiencia internacional. La nómina está integrada por los colombianos Heiner Parra y Alexander Gil; los mexicanos Efrén Santos e Ignacio Prado; el irlandés Cormac McGeough; el costarricense Sebastián Brenes; y el estadounidense Owen Wright, todos con un historial destacado desde su llegada al equipo.

En su más reciente participación en la Vuelta a Costa Rica, Canel´s-Java logró resultados sobresalientes: un tercer lugar en las etapas 1 y 4 con Ignacio Prado, una victoria en la etapa 5 con Cormac McGeough, un segundo lugar en la etapa 7 con Sebastián Brenes, además del título general de metas volantes obtenido por Prado y el subcampeonato por parte de McGeough. Estos antecedentes impulsan al equipo a buscar nuevamente protagonismo en la justa más importante del ciclismo costarricense.

La Vuelta a Costa Rica 2025 comprenderá 1,251 kilómetros, distribuidos en nueve etapas en línea y una cronoescalada, con 15 metas volantes y 12 premios de montaña. El itinerario será el siguiente: Viernes 12 de diciembre – Etapa 1: Heredia – Grecia (107 km); Sábado 13 – Etapa 2: Alajuela – Guápiles (170 km); Domingo 14 – Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 km); Lunes 15 – Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 km, cronoescalada).

Martes 16 – Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 km); Miércoles 17 – Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 km); Jueves 18 – Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 km); Viernes 19 – Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (121 km); Sábado 20 – Etapa 9: Palmares – Palmares (99 km); Domingo 21 – Etapa 10: Circuito Presidente (99 km).