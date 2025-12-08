logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Canel’s-Java confirma Vuelta a Costa Rica

La competencia reunirá a siete equipos locales y ocho escuadras extranjeras

Por Romario Ventura

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Canel’s-Java confirma Vuelta a Costa Rica

Retomando la tradicional cita de fin de año en el calendario del ciclismo internacional, el equipo Canel´s-Java, dirigido por el entrenador Juan José Monsiváis, ha confirmado su participación en la edición número 59 de la Vuelta a Costa Rica, que se llevará a cabo del 12 al 21 de diciembre, recorriendo diez municipios bajo la organización de la Federación Costarricense de Ciclismo.

La competencia reunirá a siete equipos locales y ocho escuadras extranjeras, entre ellas el conjunto mexicano Canel´s-Java, que buscará protagonizar y pelear por el título con una plantilla de siete corredores.

Para esta edición, Canel´s-Java presentará una alineación con amplia experiencia internacional. La nómina está integrada por los colombianos Heiner Parra y Alexander Gil; los mexicanos Efrén Santos e Ignacio Prado; el irlandés Cormac McGeough; el costarricense Sebastián Brenes; y el estadounidense Owen Wright, todos con un historial destacado desde su llegada al equipo.

En su más reciente participación en la Vuelta a Costa Rica, Canel´s-Java logró resultados sobresalientes: un tercer lugar en las etapas 1 y 4 con Ignacio Prado, una victoria en la etapa 5 con Cormac McGeough, un segundo lugar en la etapa 7 con Sebastián Brenes, además del título general de metas volantes obtenido por Prado y el subcampeonato por parte de McGeough. Estos antecedentes impulsan al equipo a buscar nuevamente protagonismo en la justa más importante del ciclismo costarricense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Vuelta a Costa Rica 2025 comprenderá 1,251 kilómetros, distribuidos en nueve etapas en línea y una cronoescalada, con 15 metas volantes y 12 premios de montaña. El itinerario será el siguiente: Viernes 12 de diciembre – Etapa 1: Heredia – Grecia (107 km); Sábado 13 – Etapa 2: Alajuela – Guápiles (170 km); Domingo 14 – Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 km); Lunes 15 – Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 km, cronoescalada).

Martes 16 – Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 km); Miércoles 17 – Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 km); Jueves 18 – Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 km); Viernes 19 – Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (121 km); Sábado 20 – Etapa 9: Palmares – Palmares (99 km); Domingo 21 – Etapa 10: Circuito Presidente (99 km).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Defensa de Texans somete a los Chiefs
Defensa de Texans somete a los Chiefs

Defensa de Texans somete a los Chiefs

SLP

EFE

Dolorosa derrota le endilga Houston a Kansas City, que lo aleja de play offs

Knicks ganan ante el Magic
Knicks ganan ante el Magic

Knicks ganan ante el Magic

SLP

AP

Brunson y Hart lideraron la victoria con 30 y 17 unidades, respectivamente

Lando Norris es nuevo monarca
Lando Norris es nuevo monarca

Lando Norris es nuevo monarca

SLP

AP

El piloto británico gana su primer campeonato de F1 en el GP de Abu Dabi

Packers arrebatan la cima a los Bears
Packers arrebatan la cima a los Bears

Packers arrebatan la cima a los Bears

SLP

AP