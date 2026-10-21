Canel´s listo para la Vuelta a Guatemala

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El equipo Canel´s-Java se prepara para representar a México en la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, competencia internacional organizada por la Federación Guatemalteca de Ciclismo, programada del 23 de octubre al 1 de noviembre. El certamen contará con la participación de 10 equipos internacionales y 10 nacionales, en una ruta que comenzará en Guastatoya, El Progreso, y concluirá con el tradicional circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. La escuadra mexicana afrontará diez etapas con el objetivo de competir ante un pelotón de alto nivel.

El recorrido para los integrantes de Canel´s-Java superará los mil 400 kilómetros, con etapas que combinarán velocidad, metas volantes y exigentes ascensos de montaña. Entre las novedades de esta edición destaca el regreso del tradicional Suéter Quetzal, que portará el líder de la clasificación general individual. La combinación de trayectos largos, desniveles y desafíos técnicos pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los corredores durante los diez días de competencia.

Una de las jornadas más importantes será la quinta etapa, considerada la etapa reina, programada para el martes 27 de octubre, con un recorrido de 139.4 kilómetros entre Catarina, San Marcos, y el Cerro El Baúl, en Quetzaltenango. Los ascensos y las diferencias de altitud convierten este trayecto en uno de los puntos decisivos para quienes aspiran al título. Otra prueba clave llegará el viernes 30 de octubre, durante la octava etapa, una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, Sololá, en la que cada ciclista deberá completar el recorrido en el menor tiempo posible.

La convocatoria de Canel´s-Java está integrada por José Muñiz, Miguel Díaz, Efrén Santos, Owen Grigg, Ignacio Prado y Ángel Camacho, quienes competirán bajo la dirección técnica de Juan José Monsiváis. El equipo buscará aprovechar la experiencia de sus representantes para responder a las exigencias de una carrera que combina jornadas de larga distancia, etapas de montaña y una contrarreloj individual en ascenso.

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El calendario comenzará el viernes 23 de octubre con la etapa más larga, de 215.7 kilómetros, entre El Progreso y Puerto Barrios. El sábado 24 se disputarán 212 kilómetros de Morales, Izabal, a San Antonio La Paz, El Progreso; el domingo 25, la tercera etapa cubrirá 196.5 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque. El lunes 26 se recorrerán 119.3 kilómetros de San Felipe, Retalhuleu, a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, antes de la etapa reina del martes 27. La sexta jornada, el miércoles 28, tendrá 129.6 kilómetros entre San Cristóbal, Totonicapán, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

La parte final de la Vuelta a Guatemala incluirá el jueves 29 una ruta de 142.5 kilómetros desde La Esperanza, Quetzaltenango, hacia Piedra María Tecún, con un circuito de cinco vueltas en Quetzaltenango. Después de la cronoescalada del viernes 30, la novena etapa, el sábado 31, recorrerá 139.1 kilómetros entre Sololá y Ciudad Vieja. La competencia concluirá el domingo 1 de noviembre con un circuito de 121.3 kilómetros en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, con siete vueltas. Canel´s-Java afrontará así una de las citas más exigentes de su calendario internacional, con la intención de dejar en alto el nombre del ciclismo mexicano.