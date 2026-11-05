Fiscal Godoy se reúne con buscadoras para dar seguimiento

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), acordó con colectivos de búsqueda y organizaciones sociales de once estados del país promover mesas de seguimiento a las problemáticas que enfrentan.

Acciones de la autoridad

Lo anterior, informó la FGR, durante un encuentro que la fiscal sostuvo con representantes de organizaciones sociales, pueblos y colectivos en el que coincidieron que la voluntad y el ánimo de trabajo son indispensables para atender problemas sociales derivados del desplazamiento de comunidades, la desaparición de personas y las agresiones a defensores de Derechos Humanos o del medio ambiente.

"Juntos somos más fuertes", afirmó Godoy Ramos al término del encuentro, señaló la Fiscalía General de la República.

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¿Qué declararon las autoridades y colectivos?

Indicó que la fiscal general destacó la coordinación con la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y municipales; así como con la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Fiscalías de cada entidad.

Asimismo, indicó que la titular de la FGR reiteró que la coordinación y el intercambio de información en las mesas de seguridad sirve para atender casos como los expuestos, que afectan pueblos o comunidades completas.

Durante la mesa de diálogo, los asistentes abordaron casos particulares que recibieron atención por parte de Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica; Mariana Díaz Figueroa, fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos; Norma González Jiménez, fiscal Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Alonso Lara Bravo, fiscal Especial de Investigación del Delito de Tortura y Ruth Zenteno López, fiscal Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, agregó la institución.

En el encuentro participaron representantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, el Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero; el Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.