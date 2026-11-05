TEPJF ordena al INE revisar uniforme de Servidores de la Nación

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de desechar una denuncia presentada por el partido político Somos contra la Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Secretaría de Bienestar por el uso de gorras, camisetas y chalecos guinda durante la entrega de programas sociales, al considerar que la autoridad electoral no analizó debidamente los elementos aportados.

TEPJF ordena nueva revisión del uniforme guinda

A través de un comunicado, dicho partido político afirmó que la Sala Superior de este Tribunal determinó que el Instituto deberá revisar de nueva cuenta si la indumentaria utilizada por funcionarios de la Secretaría de Bienestar puede generar una asociación indebida entre los programas gubernamentales y Morena, con posibles consecuencias para la equidad electoral rumbo a las elecciones de 2027.

Esta resolución, correspondiente al expediente SUP-REP-73/2026, ordena emitir una nueva determinación que examine todos los planteamientos de la denuncia, incluidas las medidas cautelares pedidas por Somos.

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Argumentó que la utilización reiterada de gorras, camisetas y chalecos guinda, con características visuales semejantes a la identidad de Movimiento de Regeneración Nacional podría confundir a los beneficiarios de los programas sociales al relacionar los apoyos gubernamentales con el partido en el poder.

Análisis y postura del INE y Somos

En un comienzo, el INE desechó dicha queja bajo el argumento de que ninguna fuerza política tiene exclusividad sobre un color y, por tanto, el uso del guinda no constituía por sí mismo una irregularidad electoral.

Pero el TEPJF consideró que el organismo electoral realizó un análisis de fondo indebido durante una etapa preliminar y omitió valorar de forma integral los elementos presentados por dicho partido político.

Esta resolución no establece que el uso de prendas guinda constituya una infracción electoral ni determina responsabilidad de la Secretaría de Bienestar o de Morena, sino que obliga al INE a examinar nuevamente la denuncia.

Somos sostuvo que los programas sociales constituyen un derecho de la ciudadanía y no deben utilizarse para promover a ninguna fuerza política.

"Celebramos que el TEPJF haya ordenado revisar nuestra denuncia. El INE debe investigar con rigor y garantizar que los recursos públicos no se utilicen para generar ilegales ventajas electorales", indicó.

Consideró que la sentencia representa un avance en la exigencia de imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de los recursos públicos, así como en la prevención del uso de elementos asociados con partidos políticos dentro de las instituciones gubernamentales.

Así, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir una nueva resolución sobre la denuncia y las medidas cautelares solicitadas, sin que el fallo implique, hasta ahora, una prohibición del uso del color guinda por parte de servidores públicos.