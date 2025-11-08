Cavs aplastan a los Wizards

WASHINGTON.- Donovan Mitchell anotó 24 puntos, Darius Garland sumó 20 unidades y nueve asistencias, y los Cavaliers de Cleveland aplastaron 148-114 a los Wizards de Washington el viernes por la noche para mejorar a 1-1 en la Copa NBA.

Cleveland se quedó a un punto de igualar el récord de la franquicia para un juego de tiempo reglamentario, establecido en Denver en una victoria de 149-135 el pasado 28 de diciembre. La marca general se logró en una victoria de cuádruple tiempo extra por 154-153 en casa sobre los Lakers de Los Ángeles el 29 de enero de 1980. Los Cavaliers también anotaron 148 puntos en casa en una victoria de diciembre de 1991 sobre Miami.

Los Cavaliers han ganado tres seguidos después de perder su apertura de la Copa hace una semana en casa contra Toronto, un juego que Mitchell se perdió debido a una rigidez en el tendón de la corva.

CJ McCollum anotó 20 de sus 25 puntos en la primera mitad para Washington en su apertura del Grupo A del Este. Los Wizards han perdido siete seguidos para caer a 1-8.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos equipos juegan en casa el sábado por la noche para completar partidos consecutivos.

Dos días después de que Mitchell anotara un máximo de temporada de 46 puntos en una victoria en casa sobre Filadelfia, Garland y Sam Merrill llevaron a Cleveland a una ventaja de 76-59 al medio tiempo.

Garland jugó su segundo partido después de perderse los primeros siete tras una cirugía en el dedo gordo del pie para reparar una lesión de “turf toe”.