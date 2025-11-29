logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cefor Promotora pierde de visita

La escuadra potosina no pudo sumar puntos ante la UAZ

Por Romario Ventura

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Cefor Promotora pierde de visita

El conjunto del Cefor Promotora San Luis no pudo sumar en su visita a la Universidad Autónoma de Zacatecas y cayó por marcador de 2-0 en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en el campo del Universitario Unidad Deportiva Norte.

El equipo local tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y logró reflejarlo en el marcador al minuto 18, cuando en una rápida descolgada el ofensivo zacatecano Fernando Galindo quedó mano a mano frente al guardameta potosino, definiendo con precisión para colocar el 1-0.

La primera mitad transcurrió sin mayores sobresaltos para ambos conjuntos, manteniéndose la ventaja mínima para los Tuzos rumbo al descanso.

Para la segunda parte, el cuadro potosino vivió una de sus actuaciones más complicadas como visitante en lo que va de la temporada. La falta de claridad ofensiva marcó su desempeño, sin lograr generar oportunidades de verdadero peligro ante el arco zacatecano, lo que terminó por convertir el encuentro en una tarde gris para el Cefor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuando parecía que el partido concluiría con el marcador por la mínima diferencia, nuevamente Fernando Galindo apareció al minuto 87. En otro mano a mano contra el portero potosino, el atacante definió con un toque elevado que terminó en el fondo de las redes, sellando el 2-0 final.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tigres va a intentarlo todo
Tigres va a intentarlo todo

Tigres va a intentarlo todo

SLP

El Universal

España iguala con Alemania
España iguala con Alemania

España iguala con Alemania

SLP

AP

No se hacen daño en la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina

Brilla Jalen Johnson con triple-doble
Brilla Jalen Johnson con triple-doble

Brilla Jalen Johnson con triple-doble

SLP

AP

Otra dorada para María del Rosario
Otra dorada para María del Rosario

Otra dorada para María del Rosario

SLP

Romario Ventura

La atleta potosina ganó en los 5K marcha del Sudamericano Máster 2025