Cefor Promotora pierde de visita

El conjunto del Cefor Promotora San Luis no pudo sumar en su visita a la Universidad Autónoma de Zacatecas y cayó por marcador de 2-0 en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en el campo del Universitario Unidad Deportiva Norte.

El equipo local tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y logró reflejarlo en el marcador al minuto 18, cuando en una rápida descolgada el ofensivo zacatecano Fernando Galindo quedó mano a mano frente al guardameta potosino, definiendo con precisión para colocar el 1-0.

La primera mitad transcurrió sin mayores sobresaltos para ambos conjuntos, manteniéndose la ventaja mínima para los Tuzos rumbo al descanso.

Para la segunda parte, el cuadro potosino vivió una de sus actuaciones más complicadas como visitante en lo que va de la temporada. La falta de claridad ofensiva marcó su desempeño, sin lograr generar oportunidades de verdadero peligro ante el arco zacatecano, lo que terminó por convertir el encuentro en una tarde gris para el Cefor.

Cuando parecía que el partido concluiría con el marcador por la mínima diferencia, nuevamente Fernando Galindo apareció al minuto 87. En otro mano a mano contra el portero potosino, el atacante definió con un toque elevado que terminó en el fondo de las redes, sellando el 2-0 final.