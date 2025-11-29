Afluencia del 45% en ocupación hotelera

CIUDAD VALLES.- Noviembre tuvo una afluencia de 45 por ciento de ocupación hotelera, de acuerdo con la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria. Aunque suele ser una temporada de buenos números de visita, en este mes que está por culminar, el promedio de ocupantes fue del 45 por ciento, es decir, de las 1 mil 945 habitaciones disponibles en el municipio, arriba de 870 fueron reservadas y usadas por los visitantes.

Los turistas por lo regular arriban de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y el Altiplano.

La funcionaria considera no fue una afluencia baja, debido a las condiciones imperantes.