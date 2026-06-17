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Cefor Promotora San Luis abre visorías

Por Romario Ventura

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Cefor Promotora San Luis abre visorías
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      Con el objetivo de seguir impulsando el talento futbolístico de San Luis Potosí y brindar nuevas oportunidades a jóvenes jugadores, Cefor Promotora San Luis anunció la apertura de visorías para integrar su nuevo proyecto Sub-16, así como para reforzar su plantilla de Tercera División Profesional de cara a la próxima temporada.

      Las pruebas estarán bajo la supervisión del director deportivo del club, Ricardo Ochoa, y forman parte de la estrategia de crecimiento de la institución para continuar formando futbolistas con proyección al profesionalismo.

      El presidente de Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio Salazar, extendió la invitación a todos los padres de familia y jóvenes interesados para que formen parte de este proceso de selección, que busca detectar y desarrollar nuevos talentos del futbol potosino.

      Las visorías para el proyecto Sub-16 están dirigidas a jugadores nacidos en los años 2010, 2011 y 2012, quienes tendrán la oportunidad de integrarse a esta nueva categoría que competirá dentro de la estructura de desarrollo del club.

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      Las pruebas se realizarán el jueves de las 16:00 a las 18:00 horas en la cancha del CDTAR, ubicada en el Antiguo Estadio Plan de San Luis. Asimismo, los entrenamientos y observaciones continuarán los miércoles y viernes de las 16:30 a las 18:15 horas en el Campo 11 del Parque Tangamanga I.

      De manera paralela, la institución también llevará a cabo visorías para integrar a jugadores que deseen formar parte del equipo de Tercera División Profesional, el cual se prepara para encarar el próximo campeonato que iniciará en las próximas semanas.

      En este caso, la convocatoria está dirigida a futbolistas nacidos entre los años 2005 y 2009, quienes serán observados en los mismos horarios y sedes establecidos para las pruebas del proyecto Sub-16.

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