Cefor Promotora San Luis recibe al Atlético Leones

Con la motivación a tope tras su más reciente victoria, el conjunto de Cefor Promotora San Luis se declara listo para recibir este domingo a las 14:00 horas a la escuadra de Atlético Leones FC, en duelo correspondiente a la fecha nueve de la Liga Tercera División Profesional (TDP) dentro del Grupo XII, a disputarse en la cancha uno de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” en Soledad de Graciano Sánchez.

El equipo dirigido por Rafael Lira viene de conseguir un contundente triunfo ante Necaxa, resultado que reforzó la confianza del plantel y lo mantiene en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Para este duelo, el técnico confirmó que repetirá la alineación que tan buenos resultados ha dado, mostrando confianza en el grupo que ha venido consolidándose jornada tras jornada. El once titular estará conformado por: Leonardo Pérez, Dylan Ulises Carrera, Víctor Uriel López, Jairo Alessandro Garay, Santiago Juárez, Dulio César Silva, Aaron Ramírez, Óscar Alan Ramírez, Efrén Martínez, Abraham Messi y Luis Josué Briones, con Alberto Aguilar como una opción importante desde el banquillo.

“Tenemos un equipo comprometido, los resultados nos han favorecido y este domingo tenemos la obligación de salir con los tres puntos para seguir entre los primeros lugares”, señaló el estratega Lira, quien destacó la entrega y disciplina de sus jugadores en los últimos encuentros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la semana, el plantel potosino realizó intensas sesiones de entrenamiento, enfocadas en aspectos tácticos y de definición, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al compromiso frente a un Atlético Leones FC que viene de empatar en casa y buscará sumar puntos como visitante.