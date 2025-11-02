logo pulso
Dodgers refrenda título de la MLB

Jonrón de Will Smith en la 11va. entrada da el triunfo a Los Ángeles sobre Toronto

Por AP

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Dodgers refrenda título de la MLB

TORONTO.- Will Smith conectó un jonrón en la undécima entrada, dos innings después de que Miguel Rojas logró el cuadrangular del empate, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el sábado 5-4 a los Azulejos de Toronto para convertirse en el primer equipo en un cuarto de siglo en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Los Ángeles borró déficits de 3-0 y 4-2 y escapó de una situación con bases llenas en la novena entrada para convertirse en el primer campeón que revalida su cetro desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000, y el primero de la Liga Nacional en hacerlo desde los Rojos de Cincinnati de 1975 y ‘76.

Smith conectó un slider de 2-0 que le ofeció Shane Bieber y colocó la pelota en el bullpen de los Azulejos, dando a los Dodgers su primera ventaja de la noche.

Yoshinobu Yamamoto, quien hizo 96 lanzamientos en la victoria de los Dodgers el viernes, escapó de una situación con bases llenas en la novena y lanzó dos capítulos y dos tercios para su tercera victoria en la serie.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 1-0. El boricua Kiké Hernández de 5-1. El venezolano Miguel Rojas de 5-2 con una anotada y una empujada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 5-1 con una anotada. El mexicano Alejandro Kirk de 5-2. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una remolcada.

