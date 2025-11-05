Cefor Promotora va contra Irapuato

Con la firme intención de sumar tres puntos más fuera de casa, el equipo de Cefor Promotora San Luis enfrentará este miércoles a los Freseros del Irapuato en el estadio “Sergio León Chávez”, en duelo correspondiente a la fecha 10 de la Zona XII de la Tercera División Profesional, programado para iniciar a las 16:00 horas.

Tras cumplir con dos intensos días de entrenamiento, el conjunto potosino cerró su preparación con confianza para afrontar esta doble jornada de liga, en la que buscará mantener su buen paso y continuar escalando posiciones en la tabla general.

El director técnico Rafael Lira se mostró tranquilo y optimista previo al compromiso, confiando en el desempeño de su plantel. “El equipo está jugando bien, mostrando un futbol rápido e inteligente, y eso nos permite pensar en un resultado positivo”, señaló el estratega, quien destacó la disposición de sus jugadores para seguir mejorando.

Cefor Promotora San Luis es consciente de que el duelo ante Irapuato no será sencillo, pues los Freseros vienen de una victoria como visitantes, lo que seguramente les dará un impulso adicional frente a su afición. Sin embargo, el cuadro potosino confía en su trabajo táctico y en las correcciones realizadas durante los últimos entrenamientos, especialmente en los aspectos que les costaron el empate en su más reciente encuentro en casa.

