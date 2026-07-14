Cerrada la lucha por la Bota de Oro

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ARLINGTON, EU.- La batalla por ser el máximo romperredes del Mundial está que arde. Restan cuatro partidos y es imposible saber quién será la Bota de Oro.

Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) lideran la tabla, con ocho goles cada uno, pero Harry Kane y Jude Bellingham (ambos de Inglaterra) les siguen los pasos, con seis. Erling Haaland se quedó en siete, tras la eliminación de Noruega.

Ousmane Dembélé (Francia) está un poco más alejado, pero todavía tiene opciones de acercarse a la cima, gracias a sus cinco anotaciones.

Para dimensionar lo que estos goleadores han hecho en este Mundial, basta con darse cuenta de que únicamente en dos de las últimas 13 ediciones, el máximo anotador terminó con ocho tantos: Ronaldo Nazario (Corea del Sur-Japón 2002) y Kylian Mbappé (Qatar 2022).

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Sólo Grzegorz Lato (Alemania Federal 1974) y Messi (Qatar 2022) se acercaron a esa cantidad, con siete cada uno, pero ningún otro jugador ha podido superar la barrera de los ocho.

Incluso, a lo largo de la historia de la competencia, sólo cinco futbolistas pudieron marcar nueve o más goles: Ademir Marques (Brasil 1950, nueve), Sándor Kocsis (Suiza 1954, 11), Just Fontaine (Suecia 1958, 13), Eusébio da Silva (Inglaterra 1966, nueve) y Gerd Müller (México 1970, 10).

Messi y Mbappé, por si les faltara un récord, podrían superar la barrera de los ocho goles, para meterse en los libros de historia del Mundial. Están a uno de conseguirlo y tienen, al menos, dos partidos por jugar.