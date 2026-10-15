Cerveceros muy cerca de la SM

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LOS ÁNGELES.- Jake Bauers y Garrett Mitchell conectaron jonrones consecutivos ante Blake Snell para recuperar la ventaja en la séptima entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles el miércoles para tomar una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers acababan de tomar ventaja de 2-1 en la parte baja de la sexta antes de quedar atónitos. La derrota dejó a los bicampeones defensores de la Serie Mundial al borde de la eliminación. Solo habían estado abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete una vez antes en la historia de la franquicia, cuando fueron barridos por los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial de 1966.

El Juego 4 se disputa el jueves en el Dodger Stadium.

Snell había retirado a 14 bateadores seguidos al llegar la séptima. El primer lanzamiento del juego del ganador del Cy Young en dos ocasiones fue un jonrón del venezolano Jackson Chourio, y su último lanzamiento fue el cuadrangular solitario de Mitchell.

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Andrew Vaughn negoció una base por bolas de siete lanzamientos para abrir la entrada y fue reemplazado por el corredor emergente Christian Yelich. Bauers siguió con un batazo de 412 pies al jardín derecho en el 11mo lanzamiento del turno para poner la pizarra 3-2, mientras la mayor parte del dugout de Milwaukee salió al terreno para celebrar. Mitchell fue el siguiente y su batazo recorrió 428 pies hacia el jardín derecho-central, lo que sacó a Snell del juego.

Snell permitió cuatro carreras y cuatro hits en seis entradas, ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

Los Cerveceros están a punto de barrer a los Dodgers, lo que sería una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado, cuando los Dodgers eliminaron a Milwaukee en cuatro juegos. Los Cerveceros nunca han vencido a los Dodgers en tres series previas de postemporada.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 5-2 con un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski que permitió anotar a Brice Turang, quien se embasó con un sencillo dentro del cuadro hacia tercera y avanzó con el sencillo del venezolano William Contreras en la octava. Sumaron otra carrera con el sencillo impulsor de Joey Ortiz con dos strikes en la novena.

Los Dodgers, faltos de producción ofensiva, tomaron su primera ventaja, 2-1, con un doble de dos carreras de Will Smith ante el relevista Abner Uribe en la sexta.

Uribe relevó al abridor novato Robert Gasser y llenó las bases al otorgar bases por bolas a Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Shohei Ohtani. Smith, que llegó al turno bateando para .043, conectó un doble al jardín izquierdo-central para su primer hit de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

DL Hall tomó el relevo de Uribe, permitió un hit y ponchó a dos antes de cederle la pelota a Trevor Megill en la octava.