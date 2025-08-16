Cerveceros vencen por 10-8 a los Rojos

CINCINNATI.- Christian Yelich aportó cuatro hits, incluidos dos jonrones, e impulsó cinco carreras por los Cerveceros de Milwaukee, quienes se sobrepusieron a un déficit de siete carreras para imponerse el viernes 10-8 sobre los Rojos de Cincinnati.

Milwaukee logró su 13ra victoria consecutiva, igualando el récord del club.

Los Rojos echaron al novato de los Cerveceros, Jacob Misiorowski —quien hacía su primera apertura desde el 28 de julio— con una séptima entrada de siete carreras para tomar una ventaja de 8-1.

Yelich conectó un jonrón al inicio de la segunda entrada contra Nick Martínez para la primera carrera de Milwaukee. Consiguió un doble impulsor en la tercera antes de que Andrew Vaughn conectara su 14º jonrón —un batazo de tres carreras.

El doble impulsor de Brice Turang redujo la diferencia a 8-6.