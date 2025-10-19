logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

‘Chamuscan’ a los Gallos

El Toluca le dio una paseada al Querétaro y mantiene el liderato

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
‘Chamuscan’ a los Gallos

México.- A estas alturas del torneo, hay un equipo que se ha confirmado como el principal candidato a conquistar el torneo Apertura 2025 y son los Diablos Rojos de Toluca.

El equipo de Antonio Mohamed dio otra gran exhibición, esta vez contra Querétaro en el estadio Nemesio Díez, y aplastó (4-0) a los Gallos Blancos de Benjamín Mora.

Era el minuto 30 del encuentro y los escarlatas ya ganaban 3-0. Nicolás Castro (15’), Paulinho (22’) y Alexis Vega (30’) tenían contra las cuerdas a un triste Querétaro que llegó a suelo mexiquense sin ideas ni herramientas para competir.

El ‘9’ del Toluca confirmó que todo le sale de manera magistral con su cobro de penalti “a lo Panenka”. Un sorpresivo y soberbio cobro que hizo estallar La Bombonera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Misma ejecución que pudo haber cobrado el atacante portugués de los mexiquenses para intentar ampliar su cuota goleadora. Por ahora lidera la tabla de anotadores con 10 dianas; sin embargo, el brasileño del Atlético de San Luis Joao Pedro lo sigue de cerca, con nueve tantos.

Pero la lluvia de goles continuó con el cuarto y definitivo tanto de Jesús Angulo, ya en la segunda mitad (66). Otra gran jugada colectiva del actual campeón del futbol mexicano, que el ´”Canelo” definió con un fuerte disparo para vencer al meta Guillermo Allison.

Toluca lidera el certamen con 31 puntos, es la mejor ofensiva (39) y su futbol semana a semana mejora. El sueño del bicampeonato es grande y tienen en qué creer, pero primero deben cuidar la cima; Xolos, Pachuca, Atlas y América, los rivales que les restan.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos
Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

SLP

El Universal

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’
Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

SLP

EFE

Chivas siguen con las victorias
Chivas siguen con las victorias

Chivas siguen con las victorias

SLP

El Universal

Consigue su cuarto triunfo seguido, tras derrotar al Mazatlán

Pilotos Canel’s con resultados positivos
Pilotos Canel’s con resultados positivos

Pilotos Canel’s con resultados positivos

SLP

Romario Ventura

García Jr. arrancará 8vo. y Max 11vo. en calificación semifinal NASCAR