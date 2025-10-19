‘Chamuscan’ a los Gallos

México.- A estas alturas del torneo, hay un equipo que se ha confirmado como el principal candidato a conquistar el torneo Apertura 2025 y son los Diablos Rojos de Toluca.

El equipo de Antonio Mohamed dio otra gran exhibición, esta vez contra Querétaro en el estadio Nemesio Díez, y aplastó (4-0) a los Gallos Blancos de Benjamín Mora.

Era el minuto 30 del encuentro y los escarlatas ya ganaban 3-0. Nicolás Castro (15’), Paulinho (22’) y Alexis Vega (30’) tenían contra las cuerdas a un triste Querétaro que llegó a suelo mexiquense sin ideas ni herramientas para competir.

El ‘9’ del Toluca confirmó que todo le sale de manera magistral con su cobro de penalti “a lo Panenka”. Un sorpresivo y soberbio cobro que hizo estallar La Bombonera.

Misma ejecución que pudo haber cobrado el atacante portugués de los mexiquenses para intentar ampliar su cuota goleadora. Por ahora lidera la tabla de anotadores con 10 dianas; sin embargo, el brasileño del Atlético de San Luis Joao Pedro lo sigue de cerca, con nueve tantos.

Pero la lluvia de goles continuó con el cuarto y definitivo tanto de Jesús Angulo, ya en la segunda mitad (66). Otra gran jugada colectiva del actual campeón del futbol mexicano, que el ´”Canelo” definió con un fuerte disparo para vencer al meta Guillermo Allison.

Toluca lidera el certamen con 31 puntos, es la mejor ofensiva (39) y su futbol semana a semana mejora. El sueño del bicampeonato es grande y tienen en qué creer, pero primero deben cuidar la cima; Xolos, Pachuca, Atlas y América, los rivales que les restan.