Checo abre la puerta al retiro de la Fórmula 1

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México.- Sergio Pérez lleva menos de un año desde su retorno a la Fórmula Uno y ya está contemplando el retiro.

El piloto mexicano manifestó el martes que llevar a Cadillac a un papel protagónico en la máxima categoría del deporte tomará tiempo, pero no planea competir con el equipo por mucho más.

"Es un proyecto que me requiere de más tiempo que lo inicialmente pensaba", manifestó "Checo" Pérez en declaraciones a la cadena Televisa. "Creo que decirte un número (de años) es difícil, pero no va a ser mucho más".

Sergio Pérez, de 36 años, se perdió la temporada pasada, luego que Red Bull lo dejó fuera, pero regresó con Cadillac, escudería debutante en la categoría principal.

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Sus mejores resultados esta temporada son un par de 14tos puestos. Además, abandonó cinco carreras por diversos problemas.