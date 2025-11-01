logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

‘Checo’: ningún piloto puede sobrevivir’ junto a Verstappen

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
‘Checo’: ningún piloto puede sobrevivir’ junto a Verstappen

México.- Durante su paso por Red Bull, Sergio Pérez vivió momentos llenos de presión, en especial cuando comenzó a tener un bajo rendimiento, ocasionando que fuera comparado una y otra vez con Max Verstappen.

A pesar de también registrar victorias mientras conducía junto al piloto neerlandés, las críticas hacia su desempeño no cesaban y sufría cada vez más por intentar seguirle el ritmo al hoy cuatro veces campeón del mundo.

En la presente campaña de Fórmula 1, Red Bull optó por arrancar con Liam Lawson y Max Verstappen en sus filas, pero tres carreras después, el neerlandés fue retirado del asiento para darle lugar a Yuki Tsunoda, pero el japonés tampoco ha dado el ancho con el monoplaza.

Ante esta situación, Pérez compartió sus vivencias como compañero de Mad Max y también le dejó un recado a los posibles pilotos que lleguen al segundo asiento de Red Bull.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es un lugar muy complicado. Obviamente, estar al lado de Max ya es muy difícil, pero estar con él en Red Bull es una cosa que la gente no entiende. Hay tantas cosas que podría contarte, pero básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. Da igual que Hamilton o Leclerc estén al volante, todos estarían condenados”, comentó para “Sky Sports F1”.

De igual manera, reconoció que cada piloto deberá de adaptarse al estilo de manejo de Verstappen, ya que el bólido está pensado en rendirle al neerlandés.

“No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando. Como piloto, es realmente difícil tener que pensar constantemente en cómo conducir. Tienes que adaptarte al estilo de conducción de Max. No es que el coche sea malo, pero su equilibrio es muy específico, y si no lo conduces como él, estás completamente perdido”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sinner despacha a Shelton en París
Sinner despacha a Shelton en París

Sinner despacha a Shelton en París

SLP

AP

El italiano está más cerca de recuperar el número uno del ranking

“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica
“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica

“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica

SLP

El Universal

Doloroso revés del San Luis
Doloroso revés del San Luis

Doloroso revés del San Luis

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino cayó ante Bravos de Juárez, que terminó remontando

Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY
Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY

Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY

SLP

AP