“Checo” no irá al Gran Premio de México 2025

México.- En el décimo aniversario del Gran Premio de México, Sergio “Checo” Pérez brillará por su ausencia, tanto en la pista como en las gradas.

Al final del evento “De la Pista a la Cancha” que se llevó a cabo en Plaza Carso, el piloto tapatío apagó los rumores que lo ponían como invitado especial este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y confirmó que verá la carrera desde la comodidad de su casa.

“Es raro, cuando venía en el avión a México la sensación de venir a carrera era diferente, pero bueno, será un año donde toque verlo desde la casa con nuestras tortas ahogadas y echando porras”, confesó Pérez.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más va a extrañar de no poder correr este año en el circuito de la Magdalena Mixhuca, “Checo” no dudó en señalar el cariño del público mexicano.

“Siempre que llego a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial, y lo que más voy a extrañar es a la afición”, agregó el subcampeón del mundo en 2023.

De cara a su debut con Cadillac el año que viene, el “Ministro de Defensa” reveló los siguientes pasos a seguir estos últimos meses para adaptarse al 100 por ciento a su nueva escudería.

“Ya estamos de lleno con el trabajo, con el simulador, la parte física. Voy a tener unas pruebas en noviembre que nos van a servir mucho porque ya vamos a trabajar con los mecánicos y con los ingenieros, como para tener todo el equipo listo para las pruebas de enero”, compartió Pérez, que además, reveló que el color de su casco será negro.