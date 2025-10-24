Chepng’etich, suspendida tres años por dopaje

MÓNACO.- Ruth Chepng’etich, la poseedora del récord mundial de maratón femenino, fue suspendida por tres años tras admitir una infracción de dopaje, informó el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

La AIU indicó que Chepng’etich admitió violaciones a las reglas antidopaje debido a la presencia y uso del diurético prohibido hidroclorotiazida, o HCTZ, que puede usarse para ocultar el uso de drogas para mejorar el rendimiento. La keniana había sido suspendida

en julio.

La AIU también señaló que Chepng’etich aceptó los cargos y la sanción tras un resultado positivo por el diurético prohibido en una muestra del 14 de marzo.

La corredora de 31 años rompió el récord mundial por casi dos minutos en el Maratón de Chicago el año pasado, registrando un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 56 segundos.

Todos los logros y récords de Chepng’etich antes de la muestra del 14 de marzo seguirán siendo válidos.

La AIU dijo que, si bien se sabe que los diuréticos son abusados por los atletas para enmascarar la presencia en la orina de otras sustancias prohibidas, el HCTZ también ha sido identificado como un posible contaminante en productos farmacéuticos.

Chepng’etich no pudo proporcionar una explicación para el resultado positivo cuando fue entrevistada por primera vez en abril. En una entrevista posterior el 11 de julio, se le presentó evidencia adquirida de su teléfono móvil que indicaba “una sospecha razonable de que su resultado positivo podría haber sido intencional”, dijo la AIU.

En ese momento, Chepng’etich mantuvo su posición de que no podía explicar el resultado positivo y que nunca se había dopado.

La AIU dijo que, el 31 de julio, Chepng’etich cambió su explicación anterior.

“Escribió a la AIU para declarar que ahora recordaba que se había enfermado dos días antes del resultado positivo y que había tomado la medicación de su empleada doméstica como tratamiento, sin tomar medidas para verificar si contenía una sustancia prohibida”, dijo la AIU.

“Declaró que había olvidado revelar este incidente a los investigadores de la AIU. Envió una foto del blíster del medicamento que claramente marcaba el medicamento como ‘hidroclorotiazida’.”

La AIU dijo que las reglas antidopaje tratan tal “imprudencia descrita por Chepng’etich al tomar la medicación de su empleada doméstica como una intención indirecta, para la cual se aplica una sanción aumentada de cuatro años.”

Dado que Chepng’etich finalmente aceptó la sanción propuesta dentro de los 20 días, se le concedió una reducción automática de un año de los cuatro años.