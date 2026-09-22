Tulancingo se alista para homenajear a "El Santo"

En el 109 aniversario del natalicio de El Santo, "El Enmascarado de Plata", su ciudad natal, Tulancingo, Hidalgo, rendirá un homenaje que incluirá una exposición fotográfica, una ofrenda floral y una edición especial de la Noche de Museos, con la presencia de su hijo.

Tulancingo prepara homenaje cultural por aniversario de El Santo

De acuerdo con la Presidencia Municipal, encabezada por Lorena García Cázares, se prepara una serie de actividades para recordar al luchador que llevó la máscara plateada del cuadrilátero al cine y se convirtió en uno de los grandes referentes de la cultura popular mexicana.

El homenaje comenzará este miércoles con la apertura de una exposición fotográfica en el Museo del Ferrocarril. La muestra estará integrada por 13 imágenes de gran formato, también conmemorará el primer aniversario de la Arena Azteca y recuperará parte de la historia de la lucha libre mediante testimonios gráficos.

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Legado y memoria de Rodolfo Guzmán Huerta en Tulancingo

Rodolfo Guzmán Huerta nació en Tulancingo el 23 de septiembre de 1917, y la ciudad conserva una parte fundamental de su legado. Durante la conmemoración se presentarán representaciones sobre su vida, trayectoria deportiva y paso por el cine. Además, el Museo de El Santo incorporará a su acervo 52 películas del luchador.

El recinto, inaugurado en septiembre de 2009, conserva más de 200 objetos vinculados con la carrera de El Santo, quien trascendió la lucha libre y la cinematografía para convertirse en un símbolo de la cultura popular mexicana.