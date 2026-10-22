China logra el oro por equipos

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La selección de China conquistó la medalla de Oro en la Final por equipos del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, Países Bajos, al sumar 165.764 puntos y superar a Estados Unidos y Japón. Con este resultado, el conjunto chino también aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al igual que las selecciones estadounidense y japonesa.

China recuperó el título mundial por equipos 20 años después de su última conquista, conseguida en 2006 en Aarhus, Dinamarca. Además, puso fin al dominio de Estados Unidos, que había ganado las últimas 7 ediciones de manera consecutiva, incluida la celebrada en Amberes 2023. El equipo estadounidense se quedó con la medalla de Plata al registrar 165.531 puntos, apenas 0.233 por debajo de las campeonas, mientras que Japón obtuvo el Bronce con 164.063 unidades.

El equipo campeón estuvo integrado por Yihan Zhang, Qinqin Ke, Siyu Du, Qinying Zhang y Qiyuan Qiu. Qinying Zhang fue la gimnasta con la mayor puntuación individual del conjunto chino, con 55.265 puntos. La clave del triunfo estuvo en la barra de equilibrio, aparato en el que China consiguió 43.366 unidades, su mejor registro de la Final. También sumó 42.466 puntos en barras asimétricas, 40.966 en salto y 38.966 en suelo.

Estados Unidos tuvo sus mejores resultados en salto y barras asimétricas, con 42.633 y 42.766 puntos, respectivamente. Sin embargo, sus 39.199 unidades en la barra de equilibrio le impidieron remontar la diferencia frente a China. Japón completó el podio con 164.063 puntos, en una Final en la que sus gimnastas celebraron la puntuación de 12.800 obtenida por Misha Nishimaya en barras asimétricas, pese a sufrir una caída durante su ejercicio.

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Brasil terminó en la quinta posición con 159.730 puntos, fuera del podio, pero entre las 8 mejores selecciones del campeonato. Rebeca Andrade, ganadora de 4 medallas en los anteriores Juegos Olímpicos, consiguió 14.400 unidades en salto, la mejor calificación brasileña en ese aparato, y 13.433 en barra de equilibrio. Por su parte, Flávia Saraiva aportó 52.999 puntos al equipo, con 14.066 en barra de equilibrio, 13.000 en salto, 13.133 en barras asimétricas y 12.800 en suelo. Francia ocupó el cuarto lugar, seguida de Brasil, Rusia, Italia y Canadá.