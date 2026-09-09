China vence a Puerto Rico y avanza en Copa Mundial FIBA

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BERLÍN (AP) — Han Xu anotó 21 puntos y capturó 11 rebotes para ayudar a China a superar a Puerto Rico 75-72 el miércoles en la ronda de clasificación de la Copa Mundial FIBA femenina.

Australia y China aseguran boletos a cuartos de final

Australia y China se quedaron con los dos últimos boletos a los cuartos de final de la Copa Mundial FIBA femenina, ejecutando bien en los momentos finales de sus partidos para avanzar.

Las Opals desperdiciaron una ventaja de 26 puntos en el tercer cuarto antes de contener a Italia 82-80, mientras que China usó un sólido esfuerzo de Han Xu, quien tuvo 21 unidades y 11 rebotes, para vencer 75-72 a Puerto Rico.

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Australia jugará contra España en los cuartos de final, mientras que China se enfrentará a Francia.

Australia parecía que iba a pasearse hacia los cuartos por décimo torneo consecutivo, ya que el equipo ganaba por 26 en el tercer cuarto y 69-49 al entrar al periodo final. Italia tenía otros planes, protagonizando una remontada increíble para empatar a 77 antes de que Australia prevaleciera y avanzara para jugar contra España el jueves en los cuartos de final.

"Encontramos la manera, orgullosa de eso", dijo la entrenadora de Australia, Sandy Brondello. "Enfrentamos demasiada adversidad, pero seguimos aquí y lo intentaremos mañana".

Desempeño destacado de Han Xu y próximos enfrentamientos

Yang Shuyu sumó 15 puntos y Zhang Ziyu agregó 13 para China.

China estuvo en un toma y daca con Puerto Rico antes de imponerse al final. Yang Shuyu anotó 15 puntos y Zhang Ziyu agregó 13 para China, que jugará contra Francia el jueves.

"Somos un equipo joven, pero ellas fueron No. 2 en los Juegos Olímpicos", dijo Han sobre las francesas. "Son muy duras y están ganando partidos por mucho, pero no tenemos miedo. Solo jugamos al 100% y esperamos poder aprender mucho de este partido".

Otros cruces de cuartos de final el jueves son Estados Unidos vs. Hungría y Alemania vs. Bélgica.