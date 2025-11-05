logo pulso
Coco Gauff se aferra a su corona

Por AP

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
RIAD.- La campeona defensora Coco Gauff reflotó sus posibilidades de sortear la fase de grupos de las Finales de la WTA tras doblegar el martes 6-3, 6-2 a Jasmine Paolini.

Gauff también mejoró su servicio: cometió tres dobles faltas, muchas menos que las 17 que produjo en su debut, una derrota en tres sets ante Jessica Pegula.

La rival de turno de Gauff será la número uno mundial Aryna Sabalenka, jugándose el pase a las semifinales del torneo de fin de temporada que reúne a las ocho mejores jugadoras. Paolini quedó eliminada tras acumular su segunda derrota.

Sabalenka lidera el grupo tras vencer 6-4, 2-6, 6-3 a la estadoun idense Pegula.

Paolini también compite en dobles en el evento junto a su compatriota italiana Sara Errani.

Marcelo Flores sería buscado por Canadá
SLP

El Universal

Liverpool vence al Real Madrid

SLP

Agencias

El único tanto del encuentro lo firmó el argentino Alexis Mac Allister

Arsenal hila 4to. triunfo; golea al Slavia Praga

SLP

AP

Potosinos FC visita a Jaral del Progreso

SLP

Romario Ventura