Selección Mexicana jugará en Monterrey partido de Nations League
El Estadio BBVA, sede mundialista, recibirá al Tricolor en un partido clave de la Nations League.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Para cerrar el año mundialista, la Selección Mexicana disputará el próximo martes, 17 de noviembre, el partido de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf en el Estadio BBVA, recinto que fue una de las tres sedes mexicanas de la pasada Copa del Mundo de 2026.
Selección Mexicana jugará en Monterrey partido de Nations League
Este será el primer partido que el Tricolor jugará en el hogar de los Rayados de Monterrey, después de que el inmueble recibió cuatro compromisos mundialistas este verano. El encuentro, aún con rival por definir, marcará el regreso del combinado nacional a Nuevo León tras ocho años de ausencia.
Históricamente, el Tricolor ha disputado 34 partidos en Nuevo León. Su saldo es de 24 victorias y cinco empates, de acuerdo con cifras de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
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México disputará amistosos en Estados Unidos antes de la Nations League
Cabe recordar que, en vísperas del primer partido oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, el Estadio Banorte estará ocupado por el juego de la NFL que se jugará en la Ciudad de México.
Sin embargo, a lo largo de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el combinado nacional sostendrá amistosos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en territorio estadounidense.
La Selección Mexicana clasificó directamente a los Cuartos de Final gracias a que se ubicó entre las mejores cuatro selecciones clasificadas de la Liga A, y deberá esperar que termine la Fecha FIFA para conocer a su próximo rival.
¿Qué partidos jugará la Selección Mexicana antes de la Nations League de la Concacaf?
Sábado, 26 de septiembre
México vs Colombia | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Martes, 29 de septiembre
México vs Perú | 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sábado, 3 de octubre
Estados Unidos vs México | 20:00 horas (tiempo del centro de México).
Martes, 6 de octubre
México vs Chile | 17:00 horas (tiempo del centro de México).
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