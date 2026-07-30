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Video | "Población ya definió por quién votará", dice Gallardo

Aseguró que aunque varios partidos adelantaron "campañas", no cambiará la tendencia electoral

Por Rubén Pacheco

Julio 30, 2026 01:43 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

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      Aunque varios partidos políticos ya comenzaron con sus procesos internos para la elección de candidaturas, la población ya tiene definido por quién votará, evaluó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Desde hace unas semanas diversos institutos como Somos MX y los Partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), iniciaron sus procedimientos para la elección de candidaturas.

      El mandatario potosino consideró que como algo obvio que los panistas y los priistas comiencen a buscar perfiles, dado que sus números de posicionamiento y preferencias electorales son más bajos que el PVEM.

      "Tengan que salir desde antes y tratar de buscar la calle antes, pero la gente ya está muy definida en su voto, y creo que eso no cambia mucho alguna tendencia electoral", complementó.

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      Estimó que seguramente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será de las últimas fuerzas políticas que resuelva la asignación de postulaciones, por lo cual, en diciembre quedaría definido si alcanzará coaliciones en varios estados del país.

      "No me gusta mucho opinarles de grilla, pero es muy respetuoso, respetable lo que quieran, lo que estén haciendo. Cada partido tiene sus procesos, sus tiempos; el Partido Verde los va a tener hasta diciembre", remató.

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