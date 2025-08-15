Confirman venta del Club León

El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía reveló que ya hay movimientos para completar la venta de una mayoría de sus acciones a inversionistas, esto para terminar con la multipropiedad de Grupo Pachuca, que tiene a los Tuzos y los Esmeraldas en México.

Martínez reveló que podrían haber actualizaciones desde ya hasta junio de 2026. Cabe resaltar que Grupo Caliente vendió a Querétaro recientemente, mientras que Grupo Orlegi inició el proceso de venta del Atlas.

“Yo creo que de aquí a junio puede haber noticias. Lo que queremos es ayudar a la institución y seguir creciendo, entonces yo diría que de aquí a junio puede haber noticias”, dijo Jesús Martínez en entrevista con Multimedios Deportes.

El plan es que se venda León con la mayoría de acciones a los inversionistas, para que Jesús Martínez conserve un porcentaje del club y pueda mantener la operación del mismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hay que vender la mayoría. Desde hace algunos años hemos tenido contactos, tanto con fondos como con gente que pueda venir a invertir. Queremos vender la mayoría pero quedarnos con lo que es todo el manejo de lo que hemos hecho por 14 años. Queremos hacer crecer el club”, declaró Martínez.

VENTA DE QUERÉTARO, EJEMPLO PARA LEÓN

Y JESÚS MARTÍNEZ

Querétaro fue vendido recientemente a Marc Spiegel y fue una situación que puso el ejemplo a las demás instituciones de estos procedimientos, especialmente para que ofrezcan una cantidad razonable para comprar porcentaje de acciones.

“Nos da un gran ejemplo de lo que es el futbol mexicano. Que vengan este tipo de inversionistas como a Querétaro o Necaxa… sabemos que este tipo de inversiones son muy buenas y nosotros llevaremos por ese camino todos estos ejemplos para que valoren lo que realmente vale el equipo y lo que queremos reinvertir”, opinó Martínez.