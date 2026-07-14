Continúa evolución de Jannik Sinner

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LONDRES.- Con un tiro ganador con globo, perfectamente colocado, que voló fuera del alcance de su rival de 1,98 metros de estatura y cayó por fuera de la línea de fondo en el segundo juego.

Una delicada dejada que hizo que Alexander Zverev cambiara de dirección tan de repente que el jugador alemán extendió en exceso la rodilla derecha en un momento crucial del tercer set.

Claro, hubo muchos de los habituales tiros ganadores desde el fondo, zumbantes y como misiles, de Jannik Sinner en su victoria en cuatro sets sobre Zverev en la final de Wimbledon. Pero también exhibió la nueva variedad de su juego, algo que le vino bien cuando Zverev desató más potencia de la que había utilizado antes contra el jugador número uno del ranking.

La variedad de golpes fue lo que más apreciaron los dos entrenadores de Sinner, Darren Cahill y Simone Vagnozzi, en el partido de la final del domingo.

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Al igual que el Big Three y el Big Four antes que ellos —Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray—, Sinner, Zverev y Carlos Alcaraz (quien está fuera por lesión) están evolucionando continuamente sus juegos, señaló Cahill.

"Alexander ahora está jugando un estilo de tenis diferente contra Jannik", indicó Cahill. "Sabemos que Jannik va a tener que mejorar en ciertas áreas para manejar ese tipo de juego. Carlos va a volver muy fuerte también —como todos esperamos... Hay que seguir añadiendo cosas a su juego".

"Vimos muchas de las cosas que normalmente no le gusta hacer, incluso en la final de hoy: reveses cortados, un par de globos, un par de dejadas. De verdad dio un paso al frente cuando lo necesitó en los momentos importantes".

Reduce diferencia de

títulos de gS con Alcaraz

Con su segunda victoria consecutiva en Wimbledon, Sinner igualó los dos títulos que Alcaraz ganó antes que él en el All England Club y elevó su total a cinco Grand Slams, reduciendo la brecha con los siete de Alcaraz.

Alcaraz se perdió el Abierto de Francia y Wimbledon este año debido a una lesión en la muñeca derecha, y sigue sin estar claro si regresará a tiempo para el último major del año, el Abierto de Estados Unidos.

La actuación de Zverev en Londres lo hizo saltar por encima de Alcaraz hasta el puesto número 2 cuando se publicaron las nuevas clasificaciones el lunes.

La racha de Zverev sobre césped siguió a su primer título de Grand Slam en Roland Garros el mes pasado, después del sorprendente desplome de Sinner en segunda ronda en París.