Convocan a la fiesta del Fitness Mr. y Srita. SLP

Con el objetivo de fomentar la actividad física como herramienta preventiva y formativa entre niños, jóvenes y adultos, el próximo domingo 28 de septiembre se llevará a cabo en el Auditorio Plutarco Elías Calles la Fiesta del Fitness, donde se celebrará el tradicional certamen Sr. y Srta. NABBA San Luis 2025. La preventa de inscripciones se realizará el viernes de 16:00 a 19:00 horas con un costo de $500 pesos, mientras que la entrada general al público será de $100 pesos. El mismo domingo, a partir de las 10:00 horas, también se abrirán inscripciones con un costo ligeramente mayor.

Categorías varoniles: Subjunior: hasta 17, 19 y 21 años; Junior: hasta 23 años; Principiantes, Novatos, Clases, Veteranos (más de 40, 50, 60 y 70 años); Bermuda: Principiantes y Novatos; Men’s Sport Fitness; Classic Physique. Categorías femeniles: Wellness: Principiantes, hasta 21 años, +35 y absoluto; Bikini: Jr., hasta 18 años, hasta 21 años, libre nacional y absoluto; Sport Model: femenil y varonil, en modalidad libre (disfraz o deportivo); Figura.

Categorías infantiles: Con el fin de motivar a los más pequeños, se abrirán divisiones para niños y niñas: 3 a 5 años; 6 a 8 años; 9 a 12 años; 13 a 15 años. Además, habrá una categoría especial para mayor inclusión de participantes. Los ganadores del primer lugar recibirán trofeos; se otorgarán medallas conmemorativas hasta el quinto lugar y medallas de participación a todos los competidores, además de obsequios por parte de los patrocinadores.

El certamen también servirá como selectivo rumbo al Sr. México, que se celebrará en la Ciudad de México, otorgando cuatro pases con gastos pagados a los campeones absolutos de Bikini, Bodybuilding, Bermuda y Wellness. A su vez, este torneo nacional será clasificatorio para el Mr. Universe Inglaterra.

