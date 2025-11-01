Convocan al torneo de raquetbol ‘Fiestas Revolucionarias 2025’

Con el respaldo de la Asociación Potosina de Raquetbol, el Club Deportivo Punto Verde y Muscle Lovers presentaron la convocatoria oficial para el tradicional Torneo Abierto de Raquetbol “Fiestas Revolucionarias 2025”, que se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, ubicadas en Prolongación Albino García No. 1110, en la capital potosina.

El torneo contará con divisiones varoniles, femeniles e infantiles, abarcando todos los niveles y edades. En la rama varonil se abrirán las categorías Open, con ventajas, B, C, Novatos y Master B (35+, singles y dobles); mientras que en la rama femenil se disputarán las categorías A y C (principiantes). En la rama infantil participarán jugadores de 12, 10 y 8 años y menores (2 botes).

Las inscripciones tendrán un costo de $450.00 en singles, $800.00 por pareja en dobles, y $250.00 para segundo evento (dobles no cuentan como segundo evento). El cierre de inscripciones será el viernes 15 de noviembre a las 18:30 horas. Además, los primeros 80 jugadores inscritos que completen su registro antes del evento recibirán una playera conmemorativa.

En cuanto a la premiación, los ganadores de la categoría Open varonil recibirán premios en efectivo: 1º lugar, $3,000 + medalla; 2º lugar, $1,500 + medalla; 3º lugar, $1,000 + medalla. En las demás categorías, los premios incluirán raquetas, maletas y artículos deportivos, además de medallas para los tres primeros lugares. En la rama infantil, los campeones recibirán maletas y artículos deportivos.

Se especifica que toda categoría con menos de ocho participantes (en singles) o menos de ocho parejas (en dobles) será declarada desierta. El uso de lentes protectores con mica será obligatorio, y se aplicará default a partir del minuto 16 del horario asignado para cada partido.

Durante la fotografías previas al inicio del torneo estuvieron presentes: Lic. Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración del CDPV; Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; Agustín Vázquez Sánchez, director de Vazalum y gran impulsor de este deporte en el CDPV; Jorge Alberto Zavaka López, patrocinador; Miguel Saavedra González, director de Comercializadora Alevaluc; C.P. José de Jesús de Alba Ortiz, representante de Mobil; Lic. Alejandro Martínez Andrade, tesorero del H. Consejo de Administración del CDPV.