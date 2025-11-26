Se incendia comercio en el centro

Matehuala.- Se registró una fuerte movilización de corporaciones policiacas y de auxilio en Matehuala la tarde del martes, en el centro de la ciudad, donde reportaron un fuerte incendio en el segundo piso de un local comercial, afortunadamente no hubo lesionados.

Los hechos se presentaron la tarde de ayer, cuando los comerciantes reportaron un incendio en un local comercial en la calle de Miguel Hidalgo del Centro de la ciudad, por lo que inmediatamente llegaron corporaciones de Policía Municipal de Matehuala, Transito y Vialidad, así como los Bomberos de Matehuala, Cruz Roja de Matehuala y Protección Civil, lo primero que se hizo fue colocar cinta amarilla y se cerro la calle, para no dejar pasar ningún vehículo y que pudieran trabajar las corporaciones de auxilio.

Algunos de los comercios que se encuentran cerca del que se estaba incendiando empezaron a evacuar a los trabajadores, para evitar cualquier riesgo, los bomberos empezaron a trabajar para acabar con el fuego, los bomberos con apoyo de las demás corporaciones de auxilio y policiaca, subieron al segundo piso, y empezaron a trabajar en controlar el fuego, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Dado que el incendio se presentó en la calle de Miguel Hidalgo entre Guerrero y Julián de los Reyes, que es de las calles principales de Matehuala, hubo un fuerte trafico vehicular en esta zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí