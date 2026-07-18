Cordero estrenará auto en Colorado

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El piloto potosino Ricardo Cordero se declara listo para afrontar un nuevo desafío dentro del Campeonato Americano de Rallismo (ARA) 2026, al disputar este 18 y 19 de julio el Rally Colorado, cuarta fecha del calendario y competencia que marca el inicio de la segunda mitad de la temporada.

Luego de completarse las primeras tres fechas del campeonato, el experimentado rallista mexicano continúa adaptándose a las exigencias del serial norteamericano, donde las condiciones de los caminos y el estilo de conducción han representado un importante reto en su proceso de competencia.

La principal novedad para esta fecha será el estreno de un Lancia Ypsilon Rally2, el nuevo auto con el que Cordero buscará incrementar su competitividad en los demandantes caminos de Colorado.

"Muy emocionados de llegar a Colorado. Esta temporada rallística ha sido en parte nueva para mí, puesto que estoy incursionando en el ARA este 2026 tratando de participar en todas las fechas posibles. Ha habido rallies donde el estilo de conducción me ha costado un poco más, pero vamos mejorando y aprendiendo sobre la marcha. Para hacer este reto más interesante hemos adquirido un nuevo auto de competencia, el Lancia Ypsilon, que nos ayudará mucho en nuestro objetivo principal, que es conocer los caminos de este campeonato norteamericano", señaló Ricardo Cordero.

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El piloto también reconoció el trabajo realizado por su equipo 399 Tactical GHR Motorsport, que preparó el vehículo para las características del campeonato.

"Como siempre mi equipo de competencia 399 Tactical GHR Motorsport ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí con el auto y tenerlo listo. Han realizado un trabajo formidable para adaptarlo al estilo de competencia, ya que correremos sobre tierra la mayor parte de los tramos. Venimos a dar lo mejor de nosotros y motivados por el nuevo integrante de nuestra familia rallística", agregó.

El Rally Colorado pondrá a prueba a las tripulaciones con un recorrido compuesto por 12 etapas cronometradas y un total de 137 millas, atravesando algunos de los paisajes más espectaculares del estado estadounidense, entre colinas, montañas y cañones.

Los competidores enfrentarán caminos angostos, de alta dificultad técnica y predominantemente de terracería, características que convierten a esta prueba en una de las más exigentes del calendario del Campeonato Americano de Rallismo.