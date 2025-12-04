logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Cordero y Hernández, por título en Canadá

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
Cordero y Hernández, por título en Canadá

La temporada 2025 del Campeonato de Rallismo Canadiense (CRC) concluirá este fin de semana con el Big White Rally, competencia que definirá al campeón del certamen. Durante seis fechas previas, la dupla mexicana formada por Ricardo Cordero y Marco Hernández obtuvo varias victorias y podios, destacando dentro del rallismo canadiense.

Este año, la dupla mexicana decidió participar de manera completa en el campeonato, después de años de competir solo en algunas fechas del NACAM o en rallys puntuales para adquirir experiencia. Cordero reconoció que enfrentaron dificultades logísticas y técnicas, así como decisiones difíciles entre competencias. “Hubo momentos de tensión donde todo parecía perdido, pero el compromiso de mi jefe de mecánicos y del equipo nos permitió continuar. Aún con terreno incierto, llevamos una pequeña ventaja”, comentó.

El Big White Rally se desarrollará en los caminos helados de Kelowna, en el resort que le da nombre al rally. La competencia contempla 178 kilómetros divididos en ocho etapas cronometradas. Los participantes recorrerán paisajes de montaña y caminos cubiertos de nieve, condiciones que representarán un desafío adicional para las más de 20 tripulaciones inscritas.

El clima será un factor determinante. Aún no se sabe si las rutas estarán cubiertas únicamente de nieve o si habrá presencia de hielo. Mientras tanto, el equipo 399 Tactical GHR Motorsport se encuentra en Kelowna revisando y ajustando el auto para garantizar su desempeño en la competencia.

Con la definición de la temporada a la vista, Cordero y Hernández buscan coronar un año marcado por esfuerzo y logros, en el que combinar estrategia y precisión será clave para aspirar a su primer título en territorio canadiense. La final del Big White Rally marcará si México logra imponerse en esta edición del CRC.

