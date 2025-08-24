CR7 hace historia con 100 goles

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar 100 goles en competiciones oficiales para cuatro clubes diferentes el sábado, aunque Al-Nassr perdió ante Al-Ahli en la tanda de penales después de que la final de la Supercopa de Arabia Saudí terminara 2-2.

El gol en la primera mitad en el Estadio de Hong Kong llevó al jugador de 40 años a su centenar de goles para el club saudí, al que se unió en diciembre de 2022.

Con esto suma a los 450 goles que tuvo para el Real Madrid, 145 para el Manchester United y 101 para la Juventus, y coloca a Ronaldo por delante de los tres jugadores que habían anotado 100 veces para tres clubes: Isidro Lángara, quien jugó en España de 1930 a 1948, así como las estrellas brasileñas Romario y Neymar.

Cristiano, quien aún no ha ganado un trofeo importante en Arabia Saudí, también es el máximo goleador internacional con 138 goles para Portugal.

El cinco veces ganador del Balón de Oro puso a Al-Nassr por delante después de 41 minutos con un penal, pero Franck Kessie igualó rápidamente para Al-Ahli.

Con siete minutos restantes, Marcelo Brozovic restauró la ventaja de Al-Nassr, pero aún hubo tiempo para que el defensor brasileño Ibáñez cabeceara un córner y llevara el juego a una tanda de penales.

Cristiano Ronaldo anotó una vez más con otro penal, pero su compañero de equipo Abdullah Al-Khaibari falló y Al-Ahli ganó 5-3 la tanda para levantar el primer trofeo de la temporada en Arabia Saudí.