CR7 marca gol de chilena en Arabia

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
CR7 marca gol de chilena en Arabia

México.- Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes jugadores de la historia, volvió a demostrar su gran calidad en el campo al protagonizar un espectacular gol en la Liga de Arabia Saudita.

El atacante portugués, quien en la reciente fecha FIFA clasificó con su país a la Copa del Mundo, regresó a la actividad con el Al-Nassr y, en un juego lleno de emociones, definió con una chilena el partido.

Ronaldo, quien cerró la gran actuación de su club, que venció (4-1) al Al Khaleej Club, aprovechó un gran centro y, sin pensarlo, se tiró para hacer la definición, misma que hizo recordar su gol de hace unos años en la Champions League ante Juventus.

La anotación llegó de inmediato a las redes sociales, plataformas en las que los usuarios aplaudieron su talento, mismo que a los 40 años parece no tener final, manteniendo el objetivo de levantar el campeonato.

Con la victoria, Al-Nassr sumó su noveno triunfo de la temporada, alcanzando el primer lugar de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre Al-Hilal FC, su más cercano perseguidor.

