Cristiano explica su salida de Portugal

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El delantero pidió disculpas por abandonar la concentración y aseguró que sigue disponible para jugar con su selección.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal por un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus, a quien acusó de incumplir acuerdos sobre su participación y la explicación pública de lo ocurrido. El futbolista aclaró que sigue dispuesto a representar a su país.

La salida ocurrió el 30 de septiembre en Copenhague, antes del encuentro contra Dinamarca en la Liga de Naciones. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó entonces su marcha, sin precisar los motivos.

En un comunicado difundido el 6 de octubre, Ronaldo sostuvo que Jesus le había dicho que jugaría 30 minutos contra Noruega. Sin embargo, permaneció en el banquillo pese a haber calentado durante media hora.

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"El seleccionador no había cumplido con su palabra", señaló el capitán portugués.

Según su versión, después del partido sostuvo una reunión con el entrenador en la que acordaron que este explicaría públicamente lo sucedido. Para ello se preparó un documento con ocho puntos, entre los cuales se aclaraba que Cristiano no había exigido jugar y había respetado las decisiones técnicas.

El delantero afirmó que las declaraciones posteriores de Jesus no correspondieron con lo conversado y que esa nueva ruptura de confianza lo llevó a dejar la concentración. También reprochó al técnico una actitud que consideró agresiva.

Jesus negó haber alcanzado un acuerdo con Ronaldo, aunque dejó abierta la posibilidad de su regreso. El presidente de la federación, Pedro Proença, describió el episodio como un malentendido que debía resolverse internamente.

Ronaldo pidió perdón a sus compañeros y aficionados, reconoció que no debió abandonar al equipo y aceptó posibles consecuencias disciplinarias. Aseguró que, si está en condiciones físicas y después de cumplir cualquier sanción que se le imponga, seguirá disponible para competir con Portugal. Su salida de la concentración no fue un anuncio de retiro.