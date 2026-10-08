Prevén temperaturas más moderadas en la capital
Protección Civil espera que las lluvias y los chubascos se concentren principalmente en la Huasteca
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Para este jueves 8 de octubre se espera que continúe la moderación de las temperaturas máximas en San Luis Potosí, incluida la capital, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
La dependencia informó que las lluvias y los chubascos puntuales se prevén principalmente en la Zona Huasteca.
En cuanto a la actividad ciclónica, la CEPC mantiene el monitoreo de Rachel, señalado en su reporte como huracán de categoría 1.
También indicó que la tormenta tropical Isaias está próxima a convertirse en huracán y se prevé que avance hacia el interior del Golfo de México, con dirección a la costa de Estados Unidos.
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Por su parte, Simón, ubicado frente a Guerrero y Michoacán, está cerca de alcanzar la categoría de huracán y tiene potencial para convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana, según la dependencia.
Las emergencias pueden reportarse al 911 o al WhatsApp de Protección Civil estatal: 444 213 2858.
"Isaias" se intensifica a huracán en el Golfo
La tormenta tropical "Isaias" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre el Golfo de México la noche de este miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SNN) informó que a las 9:30 horas se ubicó a 290 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán, y a 370 al nor-noroeste de Campeche, Campeche.
A su vez, las autoridades prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en los siguientes estados:
-Veracruz (sur)
-Tabasco (sur, oeste y norte)
-Campeche (suroeste y norte)
-Yucatán (norte y oeste)
Las precipitaciones generadas por Isaias podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos.
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