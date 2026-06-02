Cruz Azul el mejor equipo del año

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CIUDAD DE MÉXICO.- Después de haber conquistado su décimo campeonato, el Cruz Azul fue premiado por la Liga BBVA MX y Nissan como el mejor equipo del año por su desempeño en los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, donde fueron la escuadra que más puntos sumaron.

En una ceremonia efectuada en la Federación Mexicana de Futbol, el equipo campeón del certamen nacional recibió su premio de manos de Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

Durante este acto protocolario también estuvieron presentes Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Club Cruz Azul, Iván Alonso, Director Deportivo y Joel Huiqui, Director Técnico del cuadro cementero.

Por primera vez desde su instauración, el equipo de la Noria ganó este premio de manera consecutiva, luego de haberlo ganado el año pasado.

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"Hoy, premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente, para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento. Nos llena de orgullo celebrar su entrega, esfuerzo y resultados", comentó Mikel Arriola.

A lo largo del año futbolístico 2025-2026, el equipo cementero sumó 68 puntos, divididas de la siguiente manera: 35 unidades en el Apertura 2025 y 33 en el Clausura 2026, el cual coronaron con el título.

"Desde el año pasado que ganamos este premio, dije que íbamos por el bicampeonato en este logro y simplemente es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo en el club, tanto dentro como fuera de la cancha. En cinco años hemos obtenido la novena, la décima, el Campeón de Campeones, la Supercopa y la CONCACAF Champions Cup, esto es gracias a nuestra gran afición, a la que hoy podemos darle alegrías, mediante campeonatos", señaló Víctor Velázquez, presidente del Club Cruz Azul.

Además de recibir el millón de dólares, también se les entregó su boleto para la próxima Concacaf Champions Cup.