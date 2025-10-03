logo pulso
Cruz Azul, entre los favoritos al título: Larcamón

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
Cruz Azul, entre los favoritos al título: Larcamón

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, fue claro al señalar que para él sólo existen cinco equipos con la infraestructura y planteles necesarios para pelear el título del Apertura 2025. Tigres, América, Monterrey, Toluca y la Máquina aparecen en ese grupo de contendientes. El argentino explicó que sería un error dejar fuera a clubes de ese nivel, especialmente por lo que representan en la Liga MX. Considera que los nombres pesan, pero subrayó que al final lo importante es ratificar esa condición en los momentos decisivos.

“Me parece que seríamos muy arrebatados, apresurados en un diagnóstico, dejar afuera a equipos como Tigres, que lo tendremos frente el día sábado, dejarte afuera a Monterrey, América. Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y la responsabilidad de, más que hablar, de hacer y de ratificar en las instancias decisivas del torneo”.

En la previa de la jornada 12, Larcamón destacó que Tigres será un rival muy complicado. 

