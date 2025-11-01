logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cruz Azul es líder general

De manera momentánea asume el liderato tras golear al Puebla

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Cruz Azul es líder general

CIUDAD DE MÉXICO.- El estratega argentino, Nicolás Larcamón, lo advirtió: Cruz Azul no descansará hasta apropiarse del liderato. Dicho y hecho, después de derrotar a La Franja de Puebla (3-0), los cementeros se adueñaron momentáneamente del primer lugar de la tabla general del Apertura 2025.

Corría el minuto treinta y dos del partido cuando Mateusz Bogusz remató dentro del área, pintando de celeste el Estadio Cuauhtémoc.

El segundo tanto no tardó en llegar. En el cincuenta y seis, Ángel Márquez tomó ventaja para los celestes. Y rumbo al final del partido, en el ochenta y tres, Omar Campos selló la victoria de la Máquina.

Por lo pronto, Cruz Azul deberá esperar los resultados de Toluca y Tigres para definir el futuro del liderato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la próxima fecha, la última de la fase regular, le harán frente a los auriazules de Pumas. Ambos con la necesidad de una victoria: los celestes en la búsqueda de concretar el liderato y los universitarios con la urgencia de “colarse” en el Play-In del Apertura 2025.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sinner despacha a Shelton en París
Sinner despacha a Shelton en París

Sinner despacha a Shelton en París

SLP

AP

El italiano está más cerca de recuperar el número uno del ranking

“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica
“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica

“Chino” Huerta se lesiona en Bélgica

SLP

El Universal

Doloroso revés del San Luis
Doloroso revés del San Luis

Doloroso revés del San Luis

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino cayó ante Bravos de Juárez, que terminó remontando

Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY
Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY

Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY

SLP

AP