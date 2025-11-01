Cruz Azul es líder general
De manera momentánea asume el liderato tras golear al Puebla
CIUDAD DE MÉXICO.- El estratega argentino, Nicolás Larcamón, lo advirtió: Cruz Azul no descansará hasta apropiarse del liderato. Dicho y hecho, después de derrotar a La Franja de Puebla (3-0), los cementeros se adueñaron momentáneamente del primer lugar de la tabla general del Apertura 2025.
Corría el minuto treinta y dos del partido cuando Mateusz Bogusz remató dentro del área, pintando de celeste el Estadio Cuauhtémoc.
El segundo tanto no tardó en llegar. En el cincuenta y seis, Ángel Márquez tomó ventaja para los celestes. Y rumbo al final del partido, en el ochenta y tres, Omar Campos selló la victoria de la Máquina.
Por lo pronto, Cruz Azul deberá esperar los resultados de Toluca y Tigres para definir el futuro del liderato.
En la próxima fecha, la última de la fase regular, le harán frente a los auriazules de Pumas. Ambos con la necesidad de una victoria: los celestes en la búsqueda de concretar el liderato y los universitarios con la urgencia de “colarse” en el Play-In del Apertura 2025.
