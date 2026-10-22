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Cruz Azul triunfa ante Pachuca

Por Agencias

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Cruz Azul triunfa ante Pachuca
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      El vibrante encuentro de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 dejó consecuencias inmediatas en la tabla general. Con una valiosa victoria por 1-2 ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, Cruz Azul alcanzó la tercera posición de la clasificación con 23 unidades, empatando en puntos con las Chivas de Guadalajara, quienes retienen el segundo puesto únicamente por diferencia de goles. Por su parte, la escuadra hidalguense se estancó con 16 puntos en el treceavo puesto de la campaña.

      El delantero uruguayo Gabriel "Toro" Fernández abrió el marcador al minuto 13 tras una asistencia de Alan Mozo. A pesar de que Francisco Venegas consiguió el empate transitorio para Pachuca al minuto 20, las condiciones de la cancha empeoraron debido a la intensa lluvia. En la segunda mitad, Daniel Quintero determinó una pena máxima en favor de los celestes tras una falta sobre Fernández. El mediocampista Andrés Montaño selló el triunfo de La Máquina al minuto 79 desde los once pasos. Poco después, el VAR anuló un gol de Salomón Rondón que habría cambiado el destino del encuentro.

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