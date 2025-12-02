Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

ROMA.- Nicola Pietrangeli, el campeón italiano de tenis de las décadas de 1950 y 1960 cuyos récords fueron recientemente superados por Jannik Sinner, pero que sigue siendo el jugador con más victorias en la Copa Davis de todos los tiempos, ha fallecido. Tenía 92 años.

La Federación Italiana de Tenis y Padel anunció el fallecimiento de Pietrangeli el lunes, sin proporcionar una causa del deceso. La federación señaló que Pietrangeli es el único jugador italiano que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Rafael Nadal, quien a menudo recibía el trofeo del Abierto de Italia de manos de Pietrangeli cuando ganó el torneo de Roma un récord de 10 veces, expresó su pesar en un mensaje escrito en italiano en X.

“Acabo de escuchar la triste noticia del fallecimiento de un gran del tenis italiano y mundial. Mis más sinceras condolencias a su familia, a su hijo Filippo y a toda la familia del tenis italiano. RIP Nicola”, dijo Nadal.

Pietrangeli fue el primer jugador italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, consagrándose en el Abierto de Francia en 1959. Revalidó ese título un año después y su récord de dos títulos de Grand Slam en individuales entre los jugadores italianos no fue superado hasta que Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en 2025, aumentando su total a tres.

Sinner suma cuatro majors.

“Gané 150 dólares por el título de 1960, lo que cubrió dos meses de alquiler de mi casa en Roma”, dijo Pietrangeli a la Gazzetta dello Sport en 2020.

Pietrangeli también fue subcampeón en Roland Garros en 1961 y 1964, perdiendo ambas finales ante el español Manuel Santana. Conquistó el título de dobles en París en 1959 con Orlando Sirola.