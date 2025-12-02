logo pulso
Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

Por Romario Ventura

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

En una final vibrante, intensa y llena de emoción hasta el último suspiro, los Buffalos de San Luis Potosí conquistaron el campeonato de la categoría College de la FBA Internacional México COB, al imponerse 14-12 a los Cachorros de León en el emparrillado del Parque Tangamanga I.

El duelo comenzó cuesta arriba para el conjunto potosino. Los Cachorros aprovecharon su primera serie ofensiva para abrir el marcador 6-0, tomando ventaja en un partido que desde los primeros minutos se jugó con máxima exigencia. No obstante, Buffalos reaccionó con determinación: ajustó líneas, fortaleció su defensiva y logró remontar para irse al descanso con la pizarra 7-6 a su favor.

En el tercer cuarto, Buffalos volvió a dar un golpe de autoridad. En su primera serie ofensiva consiguieron un nuevo touchdown que incrementó la ventaja 14-6, desatando la euforia de la afición que llenó de energía las gradas del recinto.

Cuando parecía que la diferencia sería definitiva, Cachorros de León apretó en el último cuarto y consiguió una anotación que dejó el marcador 14-12. Sin embargo, la defensiva potosina volvió a ser protagonista al evitar la conversión de puntos extra, acción que resultó determinante para el destino del campeonato.

Con orden, disciplina y una exhibición de carácter, los Buffalos lograron mantener la ventaja en los minutos finales y firmaron así una victoria histórica, proclamándose como el mejor equipo de la temporada en su categoría.

