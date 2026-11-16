Cuba y México brillan en el Marathon TV 2026

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La VII Carrera Internacional Marathon TV 2026 puso en marcha sus actividades este sábado en las instalaciones del Parque Tangamanga II, con las competencias de la Milla y las pruebas de cinco kilómetros en las categorías Sub 16-18, Sub 20-23. La justa reunió a corredores de distintas entidades y equipos, quienes buscaron destacar en el arranque de esta competencia atlética.

En los resultados de la Milla femenil, la cubana Anisleidis Ochoa Suárez, representante de la Selección Nacional de Cuba, se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 4 minutos con 49 segundos. El segundo puesto fue para Geraldine Alejandra Martínez Martínez, del equipo AVM, con 4:50, mientras que Paula Keturah Navarrete Rocha, de UNAM Nayeli, completó el podio con 4:52.

En la rama varonil, Christopher Peter May de León, del equipo Albatros Tlalpan, conquistó la primera posición con un registro de 4 minutos con 9 segundos. Israel Tinajero Álvarez, de Galgos Tepa México, finalizó en segundo lugar con 4:13, y Juan Carlos Carvajal Meza, de Whiterock, ocupó la tercera posición al detener el cronómetro en 4:16.

Dentro de los resultados de los cinco kilómetros, en la categoría Sub 16 Femenil, Aitana Valeria Rosas Chávez, del equipo Gacelas, conquistó el primer lugar con tiempo de 17:53 minutos, seguida de Rosa Estefany Velásquez Salas, de Ocelotes, con 18:07, mientras que Ximena Negrete Trujillo, de Erasmo Running, ocupó la tercera posición con 18:19. En la rama varonil, Osiel Villa Martínez, del IMSS, se llevó la victoria con 16:02 minutos, seguido de Nahum Ciprés Pérez, de Álvaro Soto, con 16:06, y Juan Luis de Jesús Peres Muñiz, de Chutas Team Fresnillo, con 16:17.

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Por su parte, en la categoría Sub 18 Femenil, María Fernanda Márquez Aguilar, del Club Caballero, se quedó con el sitio de honor al registrar 18:28 minutos; María José Moreno López finalizó en segundo lugar con 18:48, mientras que Frida Robledo Ruiz, de Erasmo Running, completó el podio con 19:46. En la rama varonil, Alejandro Martínez Gómez, del equipo Pegasso, se adjudicó el triunfo con un destacado tiempo de 15:02 minutos. La segunda posición de la Sub 18 Varonil correspondió a Peter Jaramillo Salinas, de Erasmo Running, con 15:07 minutos, mientras que José Emmanuel Acosta Salcedo, del Club Halcones, finalizó tercero con 15:22.

En la categoría Sub 20 Femenil, Areli Ayala Amaro se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 17:50 minutos, seguida de Sofía María Monroy Ruiz, con 18:18, mientras que Itzel Bernal Martínez ocupó la tercera posición con 18:28. En la rama varonil, Santiago Mendoza, del equipo Semp Runner, conquistó la primera posición con 14:47 minutos, seguido de Christian Ibrahim Acevedo Olivares, con 15:03, y José Francisco Rodríguez Maldonado, del FR Club, con 15:06.

Por su parte, en la categoría Sub 23 Femenil, Xóchitl Elizabeth Espino León, representante de Neftalí, se llevó la victoria con un registro de 18:53 minutos. El segundo puesto correspondió a Joana Mares Frías, con 19:05, mientras que Norma Rivera Gómez, del equipo Pegasso, completó el podio al cruzar la meta en 19:15.

En la división Sub 23 Varonil, Gerardo Jared Serrano Rivera, del Galván Club, se proclamó ganador al detener el cronómetro en 14:51 minutos. La segunda posición fue para Ángel Uriel Barrera Rosas, del Ignacio Zaragoza Club, con 15:14, mientras que José Juan Navarro Alvarado, también del Galván Club, finalizó en tercer lugar con 15:23 minutos.