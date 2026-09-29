Daniela Souza se lleva el oro

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CIUDAD DE MÉXICO.- México recibió una noticia alentadora en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La protagonista fue Daniela Souza, quien dio un paso importante en sus aspiraciones olímpicas al conquistar la medalla de oro en el Brazil Open G2.

La taekwondoín mexicana mostró su calidad sobre el tatami dentro de la categoría de los 49 kilogramos, donde logró subir a lo más alto del podio tras una destacada actuación a lo largo del certamen.

En la final, Souza se impuso a la brasileña Camilly Gosch para quedarse con el título y sumar 20 valiosos puntos para el ranking mundial. Con este resultado, la seleccionada nacional no solo fortalece su posición en la clasificación internacional, sino que también reafirma su condición como una de las principales cartas de México rumbo al ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

La tijuanense, que ya sabe lo que significa competir en la máxima justa deportiva tras su participación en los pasados Juegos París 2024, recibió felicitaciones por parte del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), organismos que han seguido de cerca su crecimiento y desempeño en el ciclo olímpico.

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