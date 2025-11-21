Dave Toub minimiza las críticas de Trump

KANSAS CITY.- El entrenador de equipos especiales de los Chiefs de Kansas City, Dave Toub, no le da mucha importancia a lo que el presidente Donald Trump piensa sobre las nuevas reglas de patada inicial implementadas por la NFL en un intento de hacer la jugada más segura y emocionante.

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde Jimmy Carter en 1978, cuando asistió a un juego entre los Commanders de Washington y los Lions de Detroit a principios de este mes.

Dos días después, Trump apareció en “The Pat McAfee Show” y criticó duramente la regla dinámica de saque inicial de la liga, que los propietarios votaron para hacerla permanente este año. Según la regla, el balón se patea desde la línea de 35 yardas, pero cada jugador del equipo que patea debe esperar en la línea de 40 hasta que el balón toque el suelo o sea tocado por un receptor dentro de la línea de 20 yardas. Hay reglas para el caso de que un balón no llegue a la zona de aterrizaje, toque la zona de aterrizaje sin ser atrapado o caiga en la zona de anotación.

“Creo que es terrible. Creo que es tan degradante, y creo que perjudica el juego”, dijo Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí