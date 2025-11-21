logo pulso
Defiende H. Serrano el nombramiento de Martha Aradillas

Argumenta que al ser un nombramiento directo, no se vulneran los derechos político electorales

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Defiende H. Serrano el nombramiento de Martha Aradillas

El Congreso del Estado, defendió el proceso mediante el cual, la diputada con licencia, Martha Patricia Aradillas Aradillas, fue nombrada concejal presidenta de Villa de Pozos, luego de que se presentara un juicio ciudadano que cuestiona dicho nombramiento ante el Tribunal Electoral del Estado.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Héctor Serrano Cortés, explicó que la inconformidad deriva de interpretar la designación como si se tratara de un proceso electoral. Insistió que el Congreso, realizó un nombramiento directo y no una elección, por lo que, desde su perspectiva, el juicio no tendría fundamento en materia de derechos político-electorales.

“Hay una confusión de quien lo promueve, no hubo elección, creo que no les quedó muy claro que fueron elegidos por decisión del Congreso, fue una designación no un proceso electoral, no sé qué derechos político electorales tienen que proteger en una condición así”, indicó.

Serrano señaló que la selección de la concejala, se efectuó con la revisión de asesores especializados y que el procedimiento legislativo se realizó conforme a lo establecido. Agregó que corresponde ahora al Tribunal Electoral analizar el recurso y emitir una resolución.

El diputado indicó que, más allá del litigio, el interés del Congreso es garantizar que Villa de Pozos mantenga estabilidad institucional y continúe con la prestación de servicios públicos. Consideró que la nueva titular cuenta con las capacidades para atender las necesidades del municipio y contribuir a su funcionamiento.

