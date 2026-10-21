De Alba sube al podio en Yucatán

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El AGA Racing Team enfrentó un doble compromiso en la histórica visita de NASCAR México Series al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, donde Alex de Alba consiguió subir al podio en la primera de las dos competencias disputadas. El piloto potosino logró el segundo lugar de su categoría el sábado, mientras que el domingo un problema en la parte final de la carrera lo relegó hasta la posición 12.

La escudería tapatía llegó a territorio yucateco para disputar las fechas 9 y 11 de la temporada, correspondientes a la fase definitiva de El Chase. Alex de Alba, al volante del auto número 14, patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, arribó ubicado en el séptimo puesto de esta etapa, con 2 mil 41 puntos, con el objetivo de mantenerse en la pelea por refrendar el campeonato obtenido en 2025.

La actividad del sábado 17 de octubre comenzó con las prácticas y la sesión de calificación, en la que De Alba consiguió el tercer lugar de salida para la carrera denominada "Aurora Networks - Ruckus Networks, Yucatán 120". La competencia presentó un desafío adicional ante la lluvia registrada minutos antes de la bandera verde, situación que llevó a utilizar neumáticos para piso mojado, por primera vez en la historia de NASCAR México Series.

Pese a las condiciones de la pista, el piloto del AGA Racing Team se mantuvo entre los primeros lugares durante las 30 vueltas y cruzó la meta en la segunda posición de su categoría, sumando un nuevo podio a su trayectoria. Sin embargo, el domingo 18 de octubre la historia fue diferente durante el "Gran Premio Yucatán 120", disputado a 50 vueltas sobre el trazado de 3 mil 340 metros, pues un inconveniente en la parte final lo hizo perder posiciones hasta terminar en el lugar 12.

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Con estos resultados, Alex de Alba y el AGA Racing Team enfocarán sus esfuerzos en la gran final de NASCAR México Series, programada para el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la última cita de El Chase, el piloto buscará remontar posiciones y conservar sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato de la categoría.